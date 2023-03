Incontro su sport e legalità organizzato con "Catania Rossazzurra"

Educare alla legalità attraverso lo sport. Questo lo scopo dell’incontro “Il calcio e lo sport in genere come Educazione alla legalità” che si terrà il prossimo 24 Marzo a partire dalle 9:30 presso l’Istituto San Francesco di Sales di Catania (Teatro Don Bosco). L’incontro è organizzato in collaborazione con Catania rossazzurra, associazione che si prefigge di valorizzare la Città anche attraverso il calcio ritenuto fenomeno non solo sportivo, ma anche sociale.



Relatori saranno il Prof. Felice Giuffrè membro del C.S.M., l’Avv. Antonino Distefano Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania, Vincenzo Grella e Luca Carra rispettivamente Vicepresidente e Direttore Generale di Catania S.S.D. Introdurrà l’Avv. Enzo Ingrassia Presidente di Catania rossazzurra. Coordinerà l’incontro il Dott. Enzo Stroscio cerimoniere della stessa associazione. A fare gli onori di casa saranno il Preside dell’Istituto Prof. Don Vincenzo Timpano e la Vicepreside Professoressa Donatella Cantone, che ben hanno raccolto l’invito avanzato da Catania rossazzurra e da Catania S.S.D.

“Continuando il lungo solco tracciato da Don Bosco ci impegniamo a formare buoni cristiani e cittadini onesti” dice la Vicepreside Donatella Cantone evidenziando come siano tante le iniziative che l’Istituto mette in atto per dare alle studentesse e agli studenti una formazione completa che va oltre alle nozioni imparate sui libri di scuola. “Il nostro obiettivo è che le ragazze e i ragazzi del San Francesco di Sales siano pronti ad affrontare il mondo, e questo appuntamento del 24 Marzo si inserisce perfettamente tra le nostre attività”, conclude la Vicepreside.