Asia Usb attiva tre sportelli casa a Catania

Lo scopo dello sportello casa Asia Usb è quello di difendere il diritto all'abitare e di dare voce agli inquilini e agli abitanti oggi ulteriormente schiacciati tra un mercato privato sempre più inaccessibile e dall'assenza di alcun piano nazionale e locale per l'edilizia pubblica residenziale . Nello Sportello Casa è attiva anche la consulenza legale gratuita sugli affitti, sugli sfratti, sui pignoramenti, per la tutela nell'assegnazione delle case popolari. Lo sportello casa è attivo,dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nei seguenti giorni:

-LUNEDÌ, in via Campofranco 89, presso la "Sala Cento Fiori", in collaborazione con Red Militant;

-MARTEDÌ, in via V.Emanuele 436, presso il CSP "G.Giuffrida";

- GIOVEDÌ, in via Garibaldi 106, presso la Casa del Popolo "Colapesce". Lo Sportello Casa può essere contattato anche telefonicamente al numero wasp 349 2926242 .