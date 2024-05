Sposta le sue armi da casa senza avvertire la polizia, 66 enne denunciato

Aveva spostato le armi in suo possesso da un’abitazione all’altra, ricadenti in due comuni differenti, senza darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Per questa ragione gli agenti del commissariato di “Borgo Ognina” hanno denunciato un uomo di 66 anni per detenzione illegale di armi da fuoco. Il 66enne aveva spostato le armi di cui era in possesso, una pistola calibro 7.65 e un’altra calibro 6.35, dalla casa di Sant’Agata Li Battiati alla nuova abitazione di Catania, senza però adempiere all’obbligo di legge che, in caso di spostamento delle armi in un nuovo luogo di detenzione, dispone la ripetizione della denuncia all’autorità territorialmente competente entro le successive 72 ore. In queste circostanze la pena prevista è l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda di 206 euro.