Spot sul pesce siciliano con la Cucinotta, l'associazione pescatori: "Più importante concentrarsi su altre questioni"

''L'Associazione Pescatori Marittimi Professionali ha commentato la recente notizia riguardante la promozione del pesce locale attraverso un cortometraggio che celebra i frutti del mare siciliani e la loro importanza per la regione. Se da un lato si è elogiata la scelta dell'ambasciatrice mediterranea Maria Grazia Cucinotta come protagonista del cortometraggio, dall'altro, l'associazione ha espresso dubbi sulla necessità di un nuovo marchio di qualità per il pescato locale. Il pesce fresco locale non ha bisogno né di promozione né di pubblicità, in quanto la quantità di pesce pescato quotidianamente non riesce a soddisfare le esigenze del territorio. Di fatto, il 70-80% dei prodotti ittici che arrivano sulle tavole siciliane e italiane è di importazione. Pertanto, l'associazione ritiene che la Regione Siciliana avrebbe potuto utilizzare in modo più efficace i fondi destinati a questa iniziativa coinvolgendo maggiormente le imprese e i lavoratori del settore''. Lo afferma Rosa Di Dio, portavoce dell'associazione Pescatori Marittimi Professionali.

Lo spot, infatti, vede protagonista sul lungomare di Aci Trezza una donna incantata dalla bellezza, dal fascino, dalla bontà del pesce siciliano, travolta da un’esperienza che coinvolge i cinque sensi nell’assaggiare il pescato del giorno dalle mani di un pescatore perché “u pisci da Sicilia... bonu è”. È Maria Grazia Cucinotta il volto dello spot istituzionale dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

''L'associazione, pur apprezzando il gesto di omaggiare il pesce di Sicilia e la sua bontà attraverso un cortometraggio romantico e bucolico - continua- mette in discussione l'utilità di un nuovo marchio di qualità. Secondo loro, sarebbe più importante concentrarsi su altre questioni, come migliorare le infrastrutture e le condizioni di lavoro dei pescatori locali, affrontare le sfide ambientali che minacciano la pesca e promuovere la sostenibilità nel settore ittico''. ''L'Associazione Pescatori Marittimi Professionali invita l'Assessore Sammartino a considerare attentamente le esigenze e le priorità del settore ittico locale, coinvolgendo maggiormente imprese e lavoratori nelle decisioni che riguardano la promozione e lo sviluppo della pesca in Sicilia''.