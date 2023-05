Srr Città Metropolitana, Francesco Laudani confermato alla presidenza

L’assemblea dei soci della Srr Città Metropolitana, lo scorso 2 maggio - in seconda convocazione - ha eletto (con il 74% dei presenti) il nuovo cda composto da: Francesco Laudani - presidente uscente -, il vice presidente uscente – il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati - Marco Rubino, il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, componente uscente, l’Ingegnere Elena Teghini del Comune di Paternò - componente uscente - e Totò Mastroianni in rappresentanza dei comuni di Pedara, Milo, Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Ragalna. A seguire a Pedara, lunedì 8 maggio 2023, si è tenuto il primo cda. Ad aprire i lavori il consigliere uscente più anziano, il dottor Mastroianni. Primo punto all’ordine del giorno: l’elezione del presidente. Ed è proprio su questo punto che il sindaco Rubino ha avanzato la proposta della riconferma di Laudani alla presidenza e come vice presidente il sindaco di Nicolosi, Pulvirenti. Eletti entrambi all’unanimità.

“Ringrazio tutti i sindaci della Srr per la fiducia accordata all’attuale cda, ha dichiarato Francesco Laudani - Mi rende felice il sapere che un po’ tutti i territori sono rappresentati, dai comuni più piccoli a quelli più grandi. Abbiamo accelerato, perché previsto per legge, - dopo l’approvazione del terzo esercizio - il rinnovo del cda. Questo ci permette di per non bloccare tutte le attività della Srrr, vedi le validazioni dei Pef e alcune forme di contratti e progettazioni di impianti. Ringrazio per la fiducia i colleghi del cda e i Sindaci che hanno dimostrato stima sia nei miei confronti che nel lavoro svolto, seppur in un contesto difficile ed emergenziale”. Dello stesso avviso anche il neo eletto vice presidente della Srr Città Metropolitana, Angelo Pulvirenti, che ha ringraziato per la fiducia accordata, garantendo la massima trasparenza ed impegno nel sostenere tutte le azioni utili per supportare il territorio.