Si sono svolti venerdì 20 maggio, presso la sede di Augusta dell’dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, gli esami per il concorso interno per titoli ed esami, finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale interinale dell’ente che, alla data di emanazione del bando, presentasse i requisiti richiesti dalla legge sulla stabilizzazione. Si è così conclusa la procedura di stabilizzazione degli ultimi impiegati interinali dell’AdSP, con grande soddisfazione sia da parte dei futuri dipendenti a tempo indeterminato, che del Presidente Di Sarcina il quale ha ringraziato tutto lo staff ed ha rivolto i suoi più sentiti complimenti e un grande in bocca al lupo ai vincitori del concorso”.