Estesi i termini per la stabilizzazione del personale sanitario

La Uil Fpl di Catania accoglie positivamente la legge n.56 del 29 aprile 2024, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che all'art. 8 comma 2 bis estende i termini temporali per i processi di stabilizzazione del personale sanitario che ha maturato 18 mesi di servizio nei precedenti 8 anni, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024. "Queste modifiche normative - evidenzia Luca Spataro, coordinatore regionale Oss per la Uil Fpl - si sono rese necessarie per meglio perseguire in ambito sanitario gli obiettivi previsti dal Pnrr e per non disperdere le preziose professionalità esistenti. Per quanto detto, auspichiamo adesso che le aziende sanitarie e ospedaliere provinciali possano avviare fin da subito ogni utile procedura, nel rispetto della vigente normativa per tutti gli aventi diritto".