Stabilizzazioni al Policlinico: contratto a tempo determinato per 14 medici

Quattordici dirigenti medici sono stati stabilizzati dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaspare Rodolico-San Marco" di Catania. La delibera è stata firmata dal direttore generale Gaetano Sirna che ha approvato la tabella con i nominativi degli aventi diritto risultati in possesso dei requisiti dopo l'avviso pubblicato ad inizio anno. Sirna ha incontrato i medici che, dopo la definizione delle formalità burocratiche, hanno sottoscritto i contratti a tempo indeterminato.

I 14 dirigenti continueranno a lavorare nelle Unità operative nelle quali prestavano già servizio: Neurochirurgia, Psichiatria, Medicina interna, Cardiologia, Urologia, Malattie infettive, Ginecologia e ostetricia, Pediatria, Ematologia e Neurologia.

"La direzione strategica dell'azienda - si legge in una nota del Policlinico - ha voluto valorizzare le professionalità acquisite all'interno perseguendo anche l'obiettivo di superare il precariato, riducendo il personale a tempo determinato, in coerenza con la rideterminazione della dotazione organica aziendale, il Piano triennale del fabbisogno del personale e in linea con le risorse finanziarie aziendali e i limiti al tetto di spesa stabiliti dall'assessorato regionale alla Salute".

Sono stati anche conferiti due incarichi per direttori nell'Unita' operativa complessa di Farmacia I del 'Rodolico' e di Anestesia e rianimazione del 'San Marco'. "E' la prosecuzione di un percorso virtuoso secondo le direttive dell'assessorato regionale alla Salute, retto da Ruggero Razza - ha Sirna - che mette la parola fine alle incertezze sulla stabilita' del posto di lavoro di personale che da anni espleta il proprio lavoro per l'azienda con professionalita' e dedizione. Nel corso del 2021 abbiamo stabilizzato ben 41 medici ai quali oggi si uniscono questi sanitari. Al contempo, abbiamo conferito altri due incarichi dirigenziali ad altrettanti medici. Sono figure fondamentali per dare la giusta organizzazione alle nostre strutture".