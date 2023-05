Stagione estiva di Fondachello, tavolo tecnico tra Amministrazione e operatori food

La programmazione degli eventi che riempiranno la prossima stagione estiva a Fondachello e le modalità di organizzazione dell’isola pedonale, il progetto che vedrà anche per questa estate il lungomare mascalese chiuso al traffico per la notte bianca. Questi i temi al centro dell’incontro promosso dall’Amministrazione Messina con una delegazione di commercianti e operatori food di Fondachello. “Abbiamo voluto questa riunione preliminare – affermano il vice sindaco Veronica Musumeci e l’assessore Valentina Gullotta - per collaborare insieme alla stesura di un calendario ricco di appuntamenti che possa attrarre turisti ed intrattenere villeggianti e vacanzieri, con evidenti risvolti positivi per il tessuto commerciale cittadino. Questo incontro, che ha coinvolto le attività produttive del lungomare, è stato solo il primo di una lunga serie che si estenderà anche ai balneatori. Gli esercenti e i ristoratori si sono resi disponibili a lavorare insieme a noi per l’organizzazione di eventi, così come le fiere, che possano animare tutto il tratto pedonale di Fondachello. Siamo convinti che lavorare insieme e in tempi utili ci permetterà di costruire un’offerta eventi interessante e capace di coinvolgere età e gusti differenti”. Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi dei dehors e del rispetto delle regole in materia di occupazione di suolo pubblico, delle ordinanze che regolano la movida, le emissioni sonore e l’intrattenimento, passando per il confronto sul programma estivo, le cui anticipazioni sono state rese note agli operatori economici. Si è parlato anche di viabilità, di pedonalizzazione e, più in generale, si è affrontato il tema della elevazione della qualità dei servizi a Fondachello.