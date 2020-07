Il teatro Bellini riparte con la stagione estiva 2020

L'attività del "Bellini" riparte a ritmo serrato con oltre venti serate dal 25 luglio al 3 ottobre: un concerto ogni tre giorni, con nomi di spicco e programmi di qualità, rispettando naturalmente le norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria tuttora in atto. La ricca impaginazione nasce proprio dall’esigenza di coniugare una ripresa ad ampio raggio con la necessaria tutela della salute, sia delle maestranze sia degli spettatori, evitando di abbassare la guardia di fronte alla diffusa pandemia che ha avuto gravi ripercussioni anche per il comparto culturale. Animate dal desiderio di sostenere il territorio nel nome della qualità dell'offerta e della tradizione, la Sovrintendenza e la Direzione artistica del Bellini, unitamente ai lavoratori tutti, hanno voluto così trasmettere un forte messaggio di positività e di speranza.

“Come Regione Siciliana non possiamo che essere felici di questa straordinaria ripartenza dopo mesi di impegno in smart working – spiega l’assessore regionale del Turismo, dello Sporte dello Spettacolo Manlio Messina -. Tanti sono gli appuntamenti da non perdere. Un riavvio in grande stile, che intende esaltare la gioia di tornare finalmente a godere dal vivo della magnificenza della musica e delle emozioni che sa trasmettere. Va sottolineato – aggiunge Messina – che ad ospitare gli eventi in tutta sicurezza saranno siti storici che accoglieranno il pubblico nel segno positivo di una stagione che si nutre di "Bellezza, Belcanto, Bellini". “Il settore degli spettacoli dal vivo, uno dei più colpiti dalla pandemia – afferma il commissario straordinario Daniela La Cascio - riprende la sua attività per allietare l'estate dei melomani e dei turisti che iniziano ad arrivare in Sicilia. Il Teatro Bellini farà la sua parte per la ripresa economica di tutto l'indotto e per lanciare un messaggio di speranza e di bellezza, come il linguaggio universale della musica sa fare”.

“Il Teatro Massimo Bellini – spiega il sovrintendente Giovanni Cultrera - è orgoglioso di poter effettuare una serie di importanti concerti internazionali all'insegna della Bellezza nei siti più prestigiosi di Catania, Taormina, Enna, Valverde presso i Giardini di Villa Bellini, il Cortile Platamone, il Castello Ursino, il Teatro Massimo Bellini, il Teatro Sangiorgi, il Teatro Antico di Taormina, il Castello di Lombardia, il Santuario della Madonna di Valverde. Volontà tangibile di rinascita culturale dopo i silenzi del lockdown e condivisione di importanti strategie artistiche per il futuro. I Gala ed i concerti – aggiunge Cultrera - rendono onore all'arte con grandi voci internazionali e si propongono come appuntamenti annuali di pregio e stabili punti di riferimento per il turismo lirico internazionale. Ringrazio tutte le istituzioni per l'accoglienza e la collaborazione, grazie a queste sinergie si puo' vivere al massimo la percezione sensoriale dell'emozione dal vivo sublimata in entelechia aristotelica grazie alla storia centenaria dei luoghi delle manifestazioni”. “Questa estate – dice Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico - propone un vasto repertorio, che spazia dal barocco al Novecento, esaltando le valenze artistiche del Teatro Bellini di Catania con le sue eccellenze di orchestra e coro sostenute dai reparti tecnici, senza dimenticare il grande lavoro svolto dal reparto amministrativo. Assisteremo con grande emozione ad eventi straordinari con la necessaria attenzione alla tutela della salute dei lavoratori del Teatro e degli spettatori, in questo difficile anno per tutto il mondo dello spettacolo. Coinvolgeremo il territorio della Sicilia orientale con trasferte ad Enna, Taormina, Valverde, in una politica di approccio a luoghi inconsueti per la musica anche nella città di Catania. Crediamo nell'opportunità di portare il Teatro a tutti”, conclude. “La città non può che rendere un plauso al Teatro Bellini e ai suoi vertici per aver messo a punto e organizzato questo ricchissimo cartellone di spettacoli – dice il sindaco Salvo Pogliese – capace di coinvolgere gli appassionati ma di attrarre anche quei turisti che desiderano trascorrere una serata all’insegna dello spettacolo culturale. Saranno coinvolti anche importanti luoghi culturali della nostra Catania e questa è la dimostrazione della grande collaborazione tra le istituzioni cittadine”. Il Teatro riparte con nuovi assetti logistici: distanziamento e protezioni sia per le masse artistiche che per il pubblico, mentre il cartellone propone un vasto excursus, che spazia dal Barocco ai contemporanei. Si tratta di una programmazione articolata, messa in atto attraverso iniziative sostenibili e una circuitazione, che ha coinvolto, in un patto sinergico, diversi Comuni, rendendo possibile la realizzazione di un'efficace divulgazione musicale, grazie anche alla partnership di istituzioni e realtà come il Parco Archeologico di Naxos, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Taormina Arte, Catania Summer Fest, Multiservice di Valverde. E ciò nella volontà di raggiungere più spettatori possibili, privilegiando luoghi storici, a partire dalla sala del Bellini, ma soprattutto siti en plein air, ovvero il Cortile Platamone, il parco di Villa Bellini e la corte di Castello Ursino a Catania, per non dire del suggestivo Teatro Antico di Taormina o del Castello di Lombardia ad Enna, fino al Santuario Mariano di Valverde. In queste blasonate sedi, grazie agli importanti cast ospiti e alle valenti forze artistiche e tecniche del Teatro, si potrà assistere a soirée musicali incentrate sul repertorio sinfonico, lirico e cameristico, ma anche su popolari antologie operistiche, fino alla musica da film. S'inaugura proprio con "American Movies", il concerto di colonne sonore diretto da Carmen Failla, fissato per il 25 luglio al Teatro Antico di Taormina, dove il Bellini sarà in trasferta quest'estate più volte con locandine sempre diverse. Già il 30 luglio è prevista infatti l'esecuzione in forma di concerto di un titolo amatissimo come La Traviata, che vedrà sul podio Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del Bellini, e la partecipazione del soprano Irina Lungu (Violetta), del tenore Stefan Pop (Alfredo) e del baritono Franco Vassallo (Germont). Sempre a Taormina, il 12 agosto i celeberrimi Carmina Burana di Carl Orff, con i solisti Manuela Cucuccio, Shalva Mukeria e di nuovo Franco Vassallo, diretti da Dario Lucantoni. La cavea classica taorminese ospiterà poi il 20 agosto l’Orchestra del Bellini che darà vita alle indimenticabili melodie di Gershwin An American in Paris e Cuban Overture, affiancate al trascinante Bolero di Ravel, direttore Christopher Franklin. Infine, il 25 agosto l'Orchestra d'archi del Bellini eseguirà un classico come Le quattro stagioni di Vivaldi, direttore e solista Giulio Plotino, in locandina anche a Catania ed Enna. Si eseguirà invece al Teatro Massimo Bellini, il 6 settembre, l'opera Idomeneo, re di Creta di Mozart, una produzione Festival Internazionale "Magie Barocche", con la direzione d'orchestra di Claudia Patanè. E veniamo al versante cameristico, che avrà come scenari principali Cortile Platamone e Castello Ursino. I professori d’orchestra vi si esibiranno in varie formazioni d’archi, legni e ottoni, guidate rispettivamente dai due primi violini di spalla e dalle prime parti delle sezioni dei fiati. Il Coro dell’ente, istruito e diretto da Luigi Petrozziello, sarà similmente articolato in tre formazioni ed eseguirà brani della letteratura operistica e da camera, con accompagnamento al pianoforte.

Il Cartellone



25 Luglio -Taormina, Teatro Antico ore 21,30

American Movies

celebri colonne sonore da film

musiche di E. Morricone, J. Williams,

H. Mancini, A. Silvestri

direttore Carmen Failla

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

29 Luglio - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Affreschi sonori

musiche di G. F. H‰ndel, S. Prokof'ev, O. Respighi

direttore Fabrizio Maria Carminati

Piccola Orchestra del Teatro Massimo Bellini

30 Luglio - Taormina, Teatro Antico ore 21,30

La Traviata - musica di G. Verdi

“Ritorno all’opera” in forma di concerto

Irina Lungu Violetta ValÈry

Stefan Pop Alfredo Germont

Franco Vassallo Giorgio Germont

maestro del coro Luigi Petrozziello

direttore Fabrizio Maria Carminati

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

31 Luglio - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

L’ Anima del Coro

musiche di G. Donizetti, G. Rossini,

B. Britten, V. Bellini, G. Verdi

direttore Luigi Petrozziello

pianista Gaetano Costa

Artisti del Coro femminile e maschile

del Teatro Massimo Bellini

1 Agosto - Enna, Castello di Lombardia ore 21,00

American Movies

celebri colonne sonore da film

musiche di E. Morricone, J. Williams,

H. Mancini, A. Silvestri

direttore Carmen Failla

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

2 Agosto - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Giochi squillanti

musiche di V. Bellini, R. Wagner,

A. Zimmer, M. Rozsa, D. Short

direttore Antonino Manuli

Professori d’Orchestra della sezione Ottoni e Percussioni del Teatro Massimo Bellini

4 Agosto - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Cori d’opera

musiche di W.A. Mozart, G.Donizetti,

G. Rossini, G. Puccini, G. Verdi, V. Bellini

pianista Gaetano Costa

direttore Luigi Petrozziello

Coro del Teatro Massimo Bellini

7 Agosto - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Le quattro stagioni - musica di A. Vivaldi

solista e direttore Giulio Plotino

Orchestra d’archi del Teatro Massimo Bellini

7 Agosto - Enna, Castello di Lombardia ore 21,00

Affreschi sonori

musiche di W.A. Mozart, L. Mozart, O. Respighi

direttore Leonardo Catalanotto

Piccola Orchestra del Teatro Massimo Bellini

8 Agosto - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Musica sull’aria

musiche di R. Strauss, W.A. Mozart, A. L. Dvoř·k

direttore Davide Galaverna

Professori d’orchestra della sezione Legni

in gruppo strumentale del Teatro Massimo Bellini

12 Agosto - Taormina, Teatro Antico ore 21,30

Carmina Burana - musica di C. Orff

Manuela Cucuccio soprano

Shalva Mukeria tenore

Franco Vassallo baritono

Coro interscolastico “Vincenzo Bellini”

diretto da Daniela Giambra

maestro del coro Luigi Petrozziello

direttore Dario Lucantoni

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

25 Agosto - Taormina, Teatro Antico ore 21,30

Le quattro stagioni - musica di A. Vivaldi

solista e direttore Giulio Plotino

Orchestra d’archi del Teatro Massimo Bellini

30 Agosto - Valverde, Santuario Mariano ore 21,00

Le quattro stagioni - musica di A. Vivaldi

solista e direttore Giulio Plotino

Orchestra d’archi del Teatro Massimo Bellini

6 Settembre - Catania, Teatro Massimo Bellini ore 21,00

Idomeneo, re di Creta - musica di W.A. Mozart

in forma semiscenica

regia di Guy Montavon

costumi e oggetti scenici del Teatro di Plzen

direttore Claudia Patanè

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

in collaborazione con Festival Internazionale

del Val di Noto “ Magie Barocche”

11 Settembre - Catania, Castello Ursino ore 21,00

Ensemble InChiaveDiBach

musiche di Bach e suoi contemporanei,

Mozart e periodo barocco

Professori d’Orchestra e Artisti del Coro

del Teatro Massimo Bellini

12 Settembre - Catania, Castello Ursino ore 21,00

Bellini Trio

Professori dell’Orchestra

del Teatro Massimo Bellini (flauto, oboe, arpa)

16 Settembre - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Musiche di R. Fuchs, G. Mahler, P.I. Čajkovskij

direttore Leonardo Catalanotto

Orchestra d’archi del Teatro Massimo Bellini

17 Settembre - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

Giochi squillanti

musiche di V. Bellini, R. Wagner, A. Zimmer,

M. Rozsa, D. Short

direttore Antonino Manuli

Professori d’Orchestra della sezione Ottoni

e Percussioni del Teatro Massimo Bellini

20 Settembre - Taormina, Teatro Antico ore 21,30

Concerto Sinfonico

G. Gershwin – Cuban Overture, An American in Paris,

M. Ravel – Bolero

direttore Christopher Franklin

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

1 Ottobre - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

In Duo

,Alessio Nicosia violino, Gaetano Costa pianoforte

Professori d’Orchestra del Teatro Massimo Bellini

3 Ottobre - Catania, Cortile Platamone ore 21,00

In Otto - Ottetto d’archi Monet

Professori dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini