Stalker arrestato sotto casa della vittima, la spiava con dispositivo gps e binocolo

I carabinieri di Adrano hanno arrestato un pregiudicato 40enne brontese, per atti persecutori e violazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Nella tarda serata di ieri, infatti, a seguito di una segnalazione al 112 , i militari sono tempestivamente intervenuti nel centro cittadino di Adrano, dove l’uomo, visibilmente innervosito e nonostante la presenza dei carabinieri, stava suonando con insistenza al citofono di una palazzina, pur non ricevendo alcuna risposta. I militari hanno accertato che l'uomo era sottoposto alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento” alla propria ex compagna, che abita proprio in quello stabile e alla quale stava citofonando. A quel punto proprio l’ex fidanzata, sentendosi tutelata dalla presenza delle forze dell'ordine intervenute, è scesa in strada, raccontando ai militari di essere stata vittima di atti persecutori da parte di quell’uomo, nei cui confronti aveva sporto una denuncia. Ad aggravare ulteriormente la posizione dello stalker è stato poi il rinvenimento nella sua automobile di un “dispositivo gps” e di un binocolo, materiale chiaramente strumentale a spiare la vittima. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.