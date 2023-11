Rende la vita impossibile alla donna di cui si è invaghito, obbligo di residenza per uno stalker 50enne

La polizia di Stato ha eseguito, su delega della Procura etnea, una misura cautelare di obbligo di residenza, emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo di 50anni della provincia di Catania. E' accusato di atti persecutori "aggravati dall’utilizzo degli strumenti telematici" e diffamazione nei confronti di una donna di cui si era invaghito, non essendo ricambiato. La vittima ha sporto denuncia presso il Centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania, confessando agli agenti il gravissimo disagio ed il turbamento legato agli innumerevoli messaggi ricevuti. Inoltre, la signora era costantemente vessata con appostamenti e pedinamenti, ricevendo anche degli insulti diffamatori.

L’indagato avrebbe schernito ripetutamente l’aspetto fisico della vittima, denigrandola ed attribuendole molte relazioni con uomini. In particolare, l’avrebbe accusata in modo ossessivo di una relazione con un suo conoscente, inviando messaggi da diverse utenze telefoniche, intestate a terze persone, a tantissimi conoscenti ed amici della donna. L’avrebbe poi pedinata frequentemente, riprendendola e minacciando di divulgare foto e video che la ritraevano. "Occhio ai movimenti che fate perché avete le telecamere puntate tipo grande fratello", diceva in uno dei messaggi minatori. Ed ancora: "Ieri ho fatto il video. Questi video fanno il giro di Catania". Le indagini svolte dalla polizia postale hanno consentito al pubblico ministero di richiedere ed ottenere una misura cautelare nei confronti dell’indagato, che aveva costretto la donna a vivere nell'ansia, modificando anche le sue abitudini di vita e le sue frequentazioni.