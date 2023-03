Si invaghisce di una donna e la stalkerizza, 51enne arrestato a Catania

La polizia di Priolo Garallo, in provincia di Siracusa, ha arrestato un 51enne accusato di reati persecutori. Il 51 avrebbe stalkerizzato una donna di cui si era invaghito e, per questo, era stato posto agli arresti domiciliari da cui è però evaso più volte. Gli investigatori del Commissariato priolese, diretti dalla dottoressa Sulfaro, dopo aver denunciato le numerose evasioni, hanno chiesto e ottenuto nell'ottobre scorso dall'Autorità Giudiziaria competente l'aggravamento della misura in una custodia cautelare in carcere. La misura carceraria non è stata però mai eseguita perché l'uomo si è reso immediatamente irreperibile. Dopo meticolose indagini di polizia giudiziaria, che si sono avvalse anche di sofisticati mezzi tecnologici, il 51enne, nelle scorse ore, è stato individuato e arrestato in un B&B di Catania.