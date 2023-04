Violenza di genere e criminalità, ad aprile emanati 14 provvedimenti di sorveglianza speciale

Grazie alla sinergia tra la Procura e la questura, la sezione misure di prevenzione del palazzo di giustizia etneo nel mese scorso ha emanato 14 decreti di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per gravi e reiterati, commessi da soggetti ritenuti "socialmente pericolosi", sia in ambito di violenza di genere (maltrattamenti in famiglia e stalking), che di criminalità mafiosa e comune. Nei confronti dei soggetti accusati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, in particolare, la ad aprile, la questura ha eseguito 5 misure di sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento alla parte offesa e, in alcuni casi, con l’aggiunta del braccialetto elettronico. Un utilissimo strumento di controllo, che consente uno speciale collegamento con la sala operativa della questura o dei carabinieri, segnalando l’avvicinamento dello stalker alle vittima. Le azioni violente, in alcuni casi, sono state compiute anche alla presenza dei figli minorenni e le vittime sono state costrette a ricorrere anche alle cure dei sanitari per aver riportato lesioni personali, ricorrendo poi alle cure ospedaliere.

Gli ammonimento del questore agiscono come deterrente

Tra i soggetti destinatari della sorveglianza speciale vi sono due persone già ammonite dal questore in passato. Ma, nonostante l’avvertimento, hanno continuato ad attuare condotte moleste. Per arginare l’escalation di minacce, molestie e violenze alle donne maltrattate da partner o ex, sono stati emessi nei mesi di marzo e aprile anche 73 ammonimenti del questore nei confronti di soggetti ritenuti autori di maltrattamenti. "Questo strumento di prevenzione - rende noto la questura - sta dando positivi risultati, consentendo di arginare e contrastare sul nascere, sin dai primi sintomi o segnali d’allarme pervenuti alle forze dell'ordine, situazioni di pericolo che possano sfociare in fatti ben più gravi. In alcune circostanze, il soggetto pericoloso è stato tratto in arresto in flagranza di reato, per aver reiterato comportamenti persecutori verso il partner o l'ex. Violando la misura cui era sottoposto, recandosi più volte nell’abitazione della vittima o anche sul posto di lavoro".

Le misure relative a criminalità organizzata e comune

Per quanto riguarda i soggetti ritenuti socialmente pericolosi ai sensi del codice antimafia, sono state eseguite altre 9 misure di sorveglianza speciale nel mese che si avvia a conclusione. Due provvedimenti prevedono anche l' obbligo di soggiorno nel comune di residenza e riguardano pregiudicati organici al clan Mazzei (coinvolti nell'operazione "Third Family") ed al clan Santapaola Ercolano. Altre 7 misure di prevenzione sono state applicate, invece, ad appartenenti alla criminalità comune, per aver commesso diversi tipi di reato. Numerosi furti in abitazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata e reati commessi contro appartenenti alle forze dell’ordine. In elenco anche un soggetto accusato di rissa aggravata, porto d’armi e tentato omicidio per i fatti avvenuti all’interno di un noto locale notturno. In quell'occasione, furono sparati almeno quattordici colpi di arma da fuoco nel corso di uno scontro tra bande rivali.