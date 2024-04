Scoperta un'altra stalla abusiva a Picanello: due denunce

I militari della Stazione di Catania “Ognina” e quelli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nas di Catania, con il supporto dei veterinari dell’Asp di Catania, hanno avviato un'azione incisiva contro il maltrattamento degli animali, concentrandosi sia sui quartieri storici che sulla provincia circostante. In collaborazione con i veterinari locali, i militari hanno puntato ad interrompere le gare illegali e a controllare le stalle del territorio.

Dopo un'approfondita indagine, sono stati deferiti due individui di 37 e 30 anni per vari reati legati al maltrattamento degli animali. Il 37enne è stato scoperto ad operare una stalla abusiva nel quartiere di "Picanello", senza le dovute autorizzazioni, dove teneva imprigionati quattro cavalli, incluso un giovane pony. Inoltre, uno dei cavalli risultava di proprietà del 30enne, che gestiva a sua volta un'altra stalla regolare nelle vicinanze.

Tuttavia, il 30enne è stato anche denunciato per aver affidato un cavallo al vicino di stalla senza le necessarie autorizzazioni, cercando di eludere i controlli veterinari. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti numerosi farmaci sia per uso veterinario che umano, siringhe e garze, senza prescrizione medica. Alcuni di questi farmaci, in particolare un potente antinfiammatorio umano, erano stati utilizzati illegalmente per ridurre il dolore durante le competizioni o sforzi fisici intensi dei cavalli.

Il proprietario della stalla non è stato in grado di fornire le prescrizioni mediche richieste per la detenzione di tali farmaci, che dovrebbero essere somministrati solo sotto la supervisione di un medico veterinario. È stato inoltre scoperto un calesse sportivo nei box dei cavalli, suggerendo l'impiego degli animali in corse clandestine.

Al fine di garantire il benessere degli animali, i carabinieri hanno sequestrato i cavalli e li hanno affidati ad un centro di custodia fuori provincia, poiché nella zona non vi erano strutture adeguate per ospitarli. I farmaci illegali e l'armadio che li conteneva sono stati posti sotto sequestro come prova dell'attività illecita.

