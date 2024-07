Blitz in tre stalle abusive a San Cristoforo: sequestrati quattro cavalli utilizzati per le corse clandestine

Gli agenti della questura di Catania hanno effettuato ieri nuovi controlli nel quartiere San Cristoforo. L'operazione, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza San Cristoforo, ha coinvolto pattuglie del reparto prevenzione crimine, della polizia stradale, della squadra a cavallo e della squadra amministrativa della questura, con il supporto della polizia locale, dell'ispettorato del lavoro, dell'Asp igiene pubblica, del servizio veterinario e dello Spresal.

Quattro cavalli sequestrati

I controlli effettuati hanno incluso la verifica della presenza di animali abusivamente allevati nella zona urbana. In particolare, gli agenti si sono concentrati su un dedalo di vie del quartiere, cinturate inizialmente per prevenire attività illecite, e successivamente hanno condotto diverse verifiche con il supporto del personale veterinario dell'Asp per accertare la presenza di stalle abusive.

L'operazione ha portato alla scoperta di tre stalle completamente abusive, che sono state sequestrate. All'interno sono stati trovati quattro cavalli e alcuni carretti utilizzati per corse clandestine. Gli animali, tenuti in condizioni igienico-sanitarie non idonee, sono stati sequestrati e i tre proprietari, catanesi, di cui due con precedenti specifici, sono stati denunciati per maltrattamento di animali e altri illeciti amministrativi. Gli equidi sono stati affidati a una struttura convenzionata di Ragusa.

In una delle stalle è stato trovato anche un giovane di nazionalità marocchina, che è stato portato presso gli uffici della polizia Scientifica per l'identificazione. Successivamente, è stato affidato all'Ufficio Immigrazione della Questura per verificarne la regolarità sul territorio nazionale e programmare eventualmente l'espulsione.

Controlli negli esercizi commerciali

Sono stati inoltre controllati alcuni esercizi commerciali. In particolare, in un bar del quartiere sono state riscontrate carenze nella manutenzione dell'impianto elettrico, estintori scaduti, l'installazione di una tenda senza autorizzazione e la presenza di due lavoratori non regolarizzati. Il proprietario è stato multato per un totale di 8500 euro e rischia la sospensione dell'attività se non procederà agli adeguamenti richiesti.

Un panificio salumeria della zona è stato oggetto di specifici controlli che hanno rivelato carenze igienico-sanitarie per mancanza di HACCP, carenze nella manutenzione dell'impianto elettrico, la presenza di una lavoratrice non regolarizzata e l'installazione di una tenda senza autorizzazione. Il proprietario è stato multato per oltre 2000 euro e l'attività del laboratorio sarà sospesa fino al completamento dei lavori di ripristino.

L'operazione ha anche portato al controllo di un ambulante del quartiere, sanzionato per mancanza di autorizzazione e occupazione di suolo pubblico, con conseguente sequestro della merce.

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Sul fronte del controllo del territorio, l'attività si è concretizzata in numerosi posti di blocco in punti strategici del quartiere, che hanno permesso di identificare 112 persone, molte delle quali pregiudicate, controllare 45 veicoli e contestare diverse infrazioni al codice della strada, per un totale di circa 12.000 euro in sanzioni.