Fsc 2021-2027, 74 milioni di euro per il depuratore di Mascali

Un passo decisivo verso il completamento e il pieno funzionamento del depuratore consortile di Mascali. Sono stati stanziati, infatti, 74 milioni di euro all'interno della programmazione FSC 2021-2027. I lavori partiranno nel 2025 per concludersi entro il 2027.

"Grazie al governo Meloni e al governo Schifani - afferma Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Catania - sono stati allocati ben 74 milioni di euro per il completamento di tutte le opere necessarie pee il pieno funzionamento del depuratore consortile di Mascali. Una grande opera da sempre ritenuta da noi di Fratelli d'Italia necessaria per lo sviluppo di tutto il territorio jonico-etneo.

I lavori che progettualmente sono già pronti alla messa in opera grazie all'impulso dato dal Commissario Straordinario, Fabio Fatuzzo, prevedono l'ampliamento del depuratore, la realizzazione di nuove reti fognarie nelle città consorziate, il nuovo collettore per Santa Venerina e Zafferana, nonché la condotta sottomarina che porterà a largo le acque depurate.

"Finalmente dopo decenni di attesa - continua Cardillo - si è passati dalle parole ai fatti, investendo in totale oltre 100 milioni di euro su questa opera, tra Fsc e fondi della Struttura Commissariale per la depurazione delle acque. Voglio per questo ringraziare Meloni, Schifani e i deputati di Fratelli d'Italia che in questi anni hanno rappresentato in ogni sede istituzionale quanto questi lavori fossero necessari per la costa orientale della Sicilia".