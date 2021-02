Statale 194, il Covid non stoppa la tratta delle “schiave” di colore

Lavoratrici di colore, di provenienza africana, che non hanno bisogno di autocertificazione per recarsi in strada per “lavorare”, in spregio a qualunque forma di prudenza da pericolo focolaio e diffusione di pandemia. Alle porte della Piana, sono in tante. Né tantomeno sono messe in lista di attesa, per effettuare tamponi, protocolli sanitari, o men che meno vaccinazioni anti-Covid. Sono le “operatrici” o meglio le schiave, del sesso. Fra la tratta della Catania-Caltagirone, la cosiddetta “SS 385”, e la parte iniziale della Ragusana “SS 194” prima del bivio nei pressi di Lentini e che a seguire costeggia Scordia, esiste un piccolo fazzoletto di pochi chilometri, che è “zona franca”; cioè non è ne' zona rossa Covid ne' arancione: è la zona “a luci rosse” a cielo aperto. A bordo strada, saranno oltre una decina. Le vedi, truccatissime in viso, iniziano a prendere servizio intorno alle 8.00 del mattino, ogni mattino anche se fa freddo; distanziate fra loro ed iper-connesse con cellulare attivo h24, sedute o poggiate su sedie bianche da giardino; svestite, quel tanto che basta per attirare l'attenzione di maschi soli in transito sulla statale “194”, autisti di camion, furgoni, lavoratori della terra o semplici passanti. In mezzo alla boscaglia, dentro un mezzo di trasporto, dietro piante di ficodindia, si fa in fretta a guadagnare alcuni pezzi da 10 euro. I maschi “clienti”? Hanno famiglia? Pensano a proteggersi “in primis” da infezioni Covid? Difficile e inverosimile. E le povere “schiave”, possono rappresentare potenziali “bombe” sanitarie su strada, potendo essere a loro volta portatrici-sane di pandemia per scarsa igiene, asintomatiche, ridotte a prede di maschi incoscienti? Ma in questi casi di pericolo focolai, non servono tanto i blitz delle Forze dell'ordine, quanto il monitoraggio dei sanitari dell'Asp e il contributo del volontariato sociale, sull'esistenza o meno di portatrici-sane in mezzo a “clienti affezionati”. Forse anche questi ultimi, spesso padri di famiglia di 40 o 50 anni, necessiterebbero di tracciameto e controllo per limitare il rischio contagio. Con la prostituzione “mordi e fuggi” in strada, è a rischio la salute pubblica. Oltre che, l'incolumità personale delle povere lavoratrici “invisibili” del sesso, lasciate senza tutele e prive del diritto alla salute; tante irregolari che si prostituiscono sotto una costrizione parassita delle organizzazioni criminali. Tutto ciò, in mezzo a cumuli di immondizia a bordo strada, cani randagi che rovistano fra i rifiuti abbandonati: specchio di un'umanità al femminile di serie B, con donne-schiave ridotte ad oggetto dei desideri, di maschi incoscienti.