Asse attrezzato in stato di abbandono, Saverino (Pd): "Forte rischio incendi"

Una vera e propria giungla di sterpaglie secche e di alberi che crescono al centro dello spartitraffico. I segni di abbandono lungo l’intero Asse attrezzato di Catania sono evidenti a tutti tranne che all’amministrazione comunale che si ostina a procrastinare gli urgenti lavori di potatura e pulizia che, allo stato attuale, sono quanto mai necessari. Il presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Ersilia Saverino, ribadisce come una delle più importanti strade di collegamento tra la periferia sud, i paesi dell’hinterland etneo e il centro della città sia talmente trascurata da essere letteralmente invasa dalle piante di alto fusto. "In queste condizioni - dichiara Saverino - è estremamente pericoloso perfino effettuare un sorpasso visto che, per ampi tratti della corsia, la carreggiata è occupata dagli alberi che crescono indisturbati. Piante che semplicemente non dovrebbero esserci in quel punto ma che esistono e crescono perché Palazzo degli Elefanti non interviene. Cosa potrebbe succedere in caso di incendio? Le conseguenze sono facilmente immaginabili per chiunque".