Stato di agitazione dei circa 400 lavoratori dell’Oda a Catania

La Cgil di Catania Funzione pubblica ha proclamato lo stato di agitazione dei circa 400 lavoratori dell’Oda, Opera diocesana assistenza che non ricevono lo stipendio dallo scorso settembre. Martedi 29 novembre si terrà un sit-in di protesta alle in via Vittorio Emanuele 184, dalle 9:30 alle 13, senza interrompere il servizio ai disabili che i lavoratori continueranno a garantire con spirito di abnegazione e sacrificio.

In una lettera ufficiale firmata dalla segretaria generale del sindacato di categoria, Concetta La Rosa, ai vertici dell’opera e alla Prefettura, si preannuncia “l’intenzione di indire lo sciopero”. La Funzione pubblica sottolinea che lavoratori e le lavoratrici ricevono da diverso tempo le mensilità con ampio ritardo “causando ai lavoratori e alle loro famiglie difficolta non più sostenibili”. La Rosa ha aggiunto che "la modifica unilaterale del contratto collettivo di lavoro in sfregio a qualsiasi condotta democratica e di partecipazione dei lavoratori, non può essere accettabile".

“L’Oda e alcune sue attività - prosegue - rientrano in uno specifico decreto assessoriale che prevede precisi requisiti per la corresponsione delle rette e l’applicazione del contratto maggiormente rappresentativo è fra questi”. Richiesta dunque l’attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie.