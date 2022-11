Stato di agitazione dei lavoratori della Fondazione Oda, il commissario Landi replica alla FP Cgil

Il Commissario straordinario, il quale nei giorni scorsi ha diramato un comunicato aziendale, diretto ai dipendenti, per spiegare lo stato dell’arte del pagamento degli stipendi, conferma gli sforzi della Fondazione per corrispondere, nel più breve tempo possibile, quanto dovuto: "Siamo consapevoli dei disagi, patiti dai lavoratori, ma ci preme rassicurare tutti sul nostro indefesso impegno a erogare le spettanze, senza dimenticare di assolvere agli stringenti obblighi tributari. L’Oda deve, infatti, onorare l’imminente scadenza della rata della Rottamazione Ter, come imposto dal piano di abbattimento del debito ammesso da Riscossione Sicilia. Non possiamo saltare questa scadenza, perché andremmo a compromettere gli sforzi fatti sino a ora, apprezzati dalle istituzioni e dai creditori, non solo nel solco del risanamento, ma anche per assicurare la sopravvivenza dell’Ente. Siamo costretti, pur di garantire la continuità dei servizi e la tenuta occupazionale, a dover, in questa circostanza, contemperare i diritti dei lavoratori con gli obblighi derivanti dal tentativo di alleggerire l’ingente debito che grava sulle spalle della Fondazione. Solo così è possibile salvare l’Oda e i posti di lavoro. Purtroppo, non sempre i tempi di pagamento degli enti debitori della Fondazione (per la maggior parte in perenne ritardo, in particolare la Regione Siciliana) coincidono con le esigenze di cassa".

L’Avvocato Landi ringrazia l’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, per le consuete attenzioni e premure, con cui sta seguendo l’evolversi della vicenda: "Siamo grati a Mons. Renna, che, anche in questa circostanza, non ha mancato di esprimere sincera apprensione e dispiacere per i lavoratori, per i quali, nel corso delle sue visite alle nostre strutture riabilitative, ha speso parole di apprezzamento e sostegno. Sin dal suo insediamento, abbiamo avuto conforto dalla vicinanza del nostro Arcivescovo, che ha dato merito agli sforzi fatti dai dipendenti, in questi anni, per garantire la sopravvivenza e il pieno risanamento dell’Ente e, con essa, la tutela delle persone fragili".

Infine, il Commissario Straordinario tiene a precisare che "non vi è stata modifica unilaterale del contratto collettivo, adottato dalla nostra Fondazione. La Fp Cgil di Catania, a cui sono associati diciotto lavoratori su oltre 400, non dice il vero, ben sapendo che a questa modifica si è proceduto con tutti i crismi della democrazia e delle norme vigenti, garantendo il pieno esercizio dei diritti sindacali da parte delle sigle di categoria. A firmare il nuovo contratto sono stati i sindacati maggiormente rappresentativi: Cisl, Uil, Ugl e Nursind. La Cgil ha scelto di rifiutarsi. Questi i fatti, al netto delle suggestioni, che hanno facile presa tra lavoratori e opinione pubblica, in un momento di difficoltà dell’Ente".