Stazione ferroviaria di Mascali, la vicesindaco Musumeci: "Gravi carenze"

La vicesindaco di Mascali, Veronica Musumeci, ha inviato una nota alla direzione operativa infrastrutture territoriale, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle autorità competenti per rimarcare le vistose carenze all’interno della stazione ferroviaria di Mascali. L’interlocuzione avviata nel settembre scorso assieme al sindaco Luigi Messina, allo stato non ha dato i risultati auspicati.

In particolare, l’assessore Musumeci evidenzia la necessità di interventi di manutenzione urgenti per il sovrappasso, non coperto e non adeguatamente illuminato. La mancanza di una zona coperta e illuminata rende il sovrappasso pericoloso e scomodo per i viaggiatori, soprattutto in caso di maltempo. Evidenti i limiti di manovra per i viaggiatori diversamente abili.

Nella nota si lamenta anche l'assenza di servizi igienici pubblici a servizio dell’utenza e di una zona comfort in attesa dei treni. La mancanza di questi servizi essenziali rende la stazione di Mascali poco accogliente e funzionale. Il secondo binario non è accessibile a causa della mancanza di un ascensore o di una rampa. La Musumeci chiede interventi di adeguamento per permettere a tutti i cittadini di utilizzare la stazione in modo sicuro e autonomo.

L’assessore Musumeci ha sollecitato un generale potenziamento delle fermate, anche nei giorni festivi. Attualmente, nelle prime ore del mattino, il treno 12955 che parte da Messina Centrale e arriva a Catania Centrale non effettua sosta a Mascali, costringendo studenti e lavoratori pendolari a utilizzare altri mezzi di trasporto per raggiungere le loro destinazioni o raggiungere la stazione di Giarre, dove, invece, il medesimo treno effettua fermata.

Nell’ambito delle interlocuzioni con il ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, l’assessore ha infine ribadito la necessità di una migliore valorizzazione della stazione di Mascali, che risulta essere un importante snodo per studenti e lavoratori. La speranza è che le autorità competenti intervengano tempestivamente per risolvere le criticità della stazione di Mascali e renderla più sicura, accogliente e funzionale per tutti i cittadini.