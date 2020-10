I vigili del fuoco spostano una stazione di rilevamento Ingv

Un elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal Reparto Volo di Catania è intervenuto nella zona Sud – Ovest dell'Etna per lo spostamento di una stazione sismica e infrasonica dell'Ingv. L'intervento effettuato dal Drago 62 con l'ausilio del gancio baricentrico ha richiesto una particolare attenzione e cautela per via dell'altitudine, quasi 3000 metri, e della delicatezza della struttura da trasportare. La Stazione Ingv necessitava lo spostamento in quanto una recente colata ne aveva disabilitato le funzioni. Nei prossimi giorni verrà collocata in luogo diverso e riprenderà la sua regolare funzione di monitoraggio.

