Controlli nei pressi della stazione centrale, sanzioni per oltre 6 mila euro

Nuovo controlli straordinari presso la stazione centrale di Catania. Gli agenti della polizia ferroviaria, insieme a un equipaggio della polizia municipale, hanno effettuato delle verifiche su strada in prossimità in prossimità dello scalo etneo, elevando 7 sanzioni amministrative al codice della strada per un totale di 6.500 euro. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente una persona per atti contrari alla pubblica decenza.

Il servizio nel quartiere catanese fa parte dell'operazione “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria. In Sicilia, lo scorso 11 luglio, sono stati impegnati 76 agenti in 41 scali ferroviari dell'Isola. I poliziotti hanno effettuato un arresto, controllato 669 persone controllate, ispezionato 127 bagagli ed elevato 8 sanzioni.

Le operazioni sono state coordinate, in tutta la regione, dalla sala operativa della Polfer. A Palermo sono entrati in azione anche i militari dell’Esercito che, da novembre, agiscono supporto degli agenti del compartimento ferroviario. I controlli straordinari si sono svolti nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione. Sono state impegnate anche le unità cinofile della questura di Palermo e Catania e della guardia di finanza per la stazione di Messina.