Operazione "Stazioni sicure", fioccano le sanzioni della polizia ferroviaria

A Catania gli agenti della polizia ferroviaria per la Sicilia, insieme a un equipaggio della polizia municipale, hanno effettuato svariati controlli su strada in prossimità della stazione ferroviaria, sanzionando conducenti di veicoli, elevando 7 sanzioni amministrative al codice della strada per 6.500 euro. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente un soggetto per atti contrari alla pubblica decenza. Il servizio nel quartiere della stazione fa parte dell'operazione “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria, che ha visto a lavoro in Sicilia, lo scorso 11 luglio, 76 agenti impegnati in 41 scali ferroviari dell'Isola. Durante l'operazione regionale gli agenti hanno effettuato un arresto, hanno controllato 669 persone controllate, ispezionato 127 bagagli, ed elevato 8 sanzioni.