Beccato con "stecchette" di marijuana in auto: denunciato

Nella tarda mattinata odierna, una pattuglia del Commissariato Nesima, nel corso del servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori e all’osservanza della normativa contro la diffusione della Covid-19, transitando per via Galermo ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un giovane identificato per G.S. del 1989, residente ad Acireale. Gli operatori, avvertendo un forte odore caratteristico di marijuana, hanno perquisito l’uomo e l’abitacolo dell’auto, accertando così che nella tasca dei pantaloni custodiva un astuccio di plastica al cui interno venivano trovati 11 involucri contenenti marijuana. G.S., oltre ad essere stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sanzionato per essersi sposato dal comune di residenza senza giustificato motivo.

L’attività degli agenti della pattuglia, ieri pomeriggio, ha permesso inoltre di segnalare alla Prefettura due minori, entrambi di Acireale, i quali si trovavano in sosta all’interno di una minicar. All’atto della loro identificazione, si sono mostrati visibilmente turbati, e alla semplice richiesta del motivo della loro presenza in quel luogo, spontaneamente hanno consegnato 2 involucri di carta stagnola, un foglio di carta bianca avvolto, ed una bustina di plastica trasparente tutti contenenti della marijuana in modica quantità. I due minori accompagnati al Commissariato sono stati affidati ai rispettivi genitori, i quali sono stati sanzionati a causa dell’ingiustificato spostamento dei loro figli dal comune di residenza. Continuano i controlli effettuati dalle pattuglie del Commissariato Nesima nella zona di pertinenza, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati in genere e a tutti quei comportamenti vietati, rientranti nelle previsioni delle recenti disposizioni governative “antiCovid-19”.