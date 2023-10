Morto dopo il vaccino anti Covid, archiviata l'inchiesta

“Il decesso è ascrivibile alla risposta individuale al vaccino indotto da uno stato di sensibilizzazione al Sars-Cov-2, contratto in via asintomatica”. Lo scrive il gup di Siracusa, Carmen Scapellato, nel decreto con cui, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione del procedimento per omicidio colposo a carico del legale rappresentante di Astrazeneca, Lorenzo Wittum, per il decesso di Stefano Paternò, il sottufficiale della marina militare di Augusta morto a Misterbianco il 9 marzo del 2021 dodici ore dopo la somministrazione del vaccino anti Covid.

Secondo il Giudice dell’udienza preliminare, dalle “complesse e articolate indagini è emerso” che “sono state compiute regolarmente le attività di trasporto, consegna e stoccaggio del vaccino” e che il lotto al centro dell’inchiesta, “non presentava in sé alcuna anomalia”.