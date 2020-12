Quarto Municipio, i consiglieri di quartiere acquistano stelle di Natale

La terza commissione consiliare permanente del quarto Municipio ha approvato una mozione per l’acquisto di alcune stelle di Natale per abbellire le piazze e le rotonde della zona. L'iniziativa, promossa dal presidente di commissione Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle, è stata realizzata con un'autotassazione. L'obiettivo è quello di accendere lo spirito natalizio anche nelle zone più periferiche della città. "Insieme ai consiglieri Salvatore Scrofani, Mirko Giacone,Andrea Spina, Giuseppe Giustolisi e Giuseppe Zingale - spiega Ragusa - abbiamo iniziato l’installazione delle stelle di Natale in via Capo Passero, nella zona di Trappeto Nord, via Adone, nella zona di San Giovanni Galermo, e in piazza Santa Maria Ausiliatrice, nella zona di Cibali"."Un plauso ai lavori della commissione - conclude il vicepresidente Giacone - con il rammarico della poca considerazione che l'amministrazione centrale ha dato al quarto Municipio, non inserendo nessuna decorazione natalizia in questa parte della città di Catania".