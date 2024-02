STM Catania: Fiom prima tra gli impiegati e conferma due delegati tra gli operai

La Fiom è la lista più votata tra gli impiegati nelle elezioni Rsu di STMicroelectronics Catania e conferma due delegati tra gli operai. Della Fiom è anche il candidato più votato in assoluto, Francesco Furnari, che con 276 voti si conferma ancora una volta il delegato più rappresentativo del sito catanese e di tutta ST Italia. "E' stata una battaglia impegnativa - commenta Rosy Scollo, segretaria generale della Fiom catanese - che abbiamo affrontato con una lista rinnovata al 75%, fatta di tanti volti nuovi che si sono voluti scommettere in questa partita. Tra questi, dopo tanti anni, è stata eletta anche una donna, Giusy Ferlisi, alla sua prima esperienza di elezioni Rsu". Con questi risultati, la Fiom ottiene 10 seggi, di cui 8 nel Collegio Impiegati e 2 nel Collegio Operai. "Questo risultato - aggiunge la sindacalista - rappresenta per noi il punto da cui ripartire con ancora più determinazione, con una Rsu credibile, autorevole e all'altezza delle grandi sfide che attendono il sindacato nei prossimi anni in una realtà strategica e in espansione come ST". "Ringrazio - conclude la segretaria - gli oltre 800 lavoratrici e lavoratori che ci hanno voluto dare fiducia, i nostri candidati che hanno dato il massimo in condizioni difficilissime e tutti quelli, a partire dalla Commissione Elettorale, che con il loro impegno hanno reso possibile questo grande esercizio di democrazia".

Gli eletti RSU della lista Fiom:

Collegio Impiegati: Antonino Bonanno, Carmelo Caronda, Boris Di Felice, Giusy Ferlisi, Carlo Fucile, Francesco Furnari, Gianvito Garra, Carmelo Magistro.

Collegio Operai: Francesco Di Mauro, Michele Pistone.