Stm, Fim Cisl: "Investire in 12 pollici e alzare subito salari"

"Per guadagnare terreno nel settore dei semiconduttori bisogna investire anche nei 12 pollici, alzare subito i salari per trattenere le professionalità e le competenze dei giovani siciliani, raddoppiare il massimale del premio di risultato da 3.000 a 6.000 euro e un costruire nuovo patto tra impresa e sindacato". È quanto chiede la Cisl alla StMicroelectronics dopo la presentazione dei dati da record registrati nel 2022 con 4 miliardi di euro di utili e ricavi per oltre 16 miliardi di euro. In una nota, firmata dai segretari nazionale e regionale della Fim Cisl, Massimiliano Nobis e Piero Nicastro, si sottolinea, inoltre, che per "il primo trimestre l'azienda si aspetta ricavi ancora in crescita". "Occorrono inoltre ulteriori progetti di investimento - aggiungono i due dirigenti sindacali della Fim - nell'ottica del progetto europeo di alzare al 20% la percentuale di chip prodotti nei paesi dell'Unione entro il 2030, che porterebbe a realizzare un sogno svanito più di decennio fa che creerebbe occupazione a quattro cifre in un territorio che intercetta risorse e personale altamente specializzato in un'area depressa dell'Unione Europea. Come dire 'se non ora quando'". "I risultati positivi di mercato ed economici testimoniano la bontà degli investimenti compiuti dal gruppo StM negli ultimi anni - commenta Nobis - e nella piattaforma nazionale per il rinnovo del contratto aziendale chiediamo di continuare a destinare risorse per la ricerca e sviluppo nei prodotti e nei processi. I semiconduttori sosterranno lo sviluppo di tutto il settore industriale italiano e avere una società leader nel settore sul territorio italiano è nevralgico per tutto il sistema manifatturiero italiano".

Per il segretario della Cisl di Catania, Maurizio Attanasio, "l''Italia è l'unico Paese dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale è diminuito (-2,9%), mentre in Germania è cresciuto del 33,7% e in Francia del 31,1%". "In queste tre decadi - aggiunge - è aumentato il divario tra la crescita media dei salari nei Paesi Ocse e la crescita dei salari in Italia, progressivamente dal -14,6% (1990-2000), al -15,1% (2000-2010) e, infine, al -19,6% (2010-2020)".

"Occorre un nuovo patto tra impresa e sindacato - conclude il segretario della Cisl catanese - affinché si trovino percorsi comuni che tendano ad aumentare salari e produttività, un patto che punti a valorizzare il capitale umano, che premi le professionalità e contribuisca alla crescita professionale. Ciò sarà possibile solo se si dà il giusto valore alla contrattazione aziendale con quelle organizzazioni sindacali che con corresponsabilità propongono soluzioni realizzabili".