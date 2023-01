Nuovi investimenti alla STMicroelectronics, Pogliese: "Merito anche della mia amministrazione"

"E’ stato per me molto emozionante questa mattina fare visita, con il ministro Adolfo Urso, il Ceo del gruppo ST Jean-Marc Chery e i vertici di ST Italia Maurizio Tamagnini, Giuseppe Notarnicola e Renato Martire, al cantiere del nuovo modulo di STMicroelectronics che sorgerà nella Zona Industriale di Catania". Lo ha detto Salvo Pogliese (FdI) oggi in visita al cantiere St di Catania con il ministro Urso.

"Una grande opportunità per la nostra città e per la Sicilia - continua - con 1 miliardo di euro di investimenti, con oltre 700 nuovi posti di lavoro e il consolidamento della nostra Zona Industriale come 'Etna Valley'. Questo straordinario risultato è frutto anche di un attento e costante lavoro della mia amministrazione comunale che ha fornito ogni supporto burocratico e amministrativo vendendo nell’agosto 2019 un terreno di sua proprietà in tempi record e accelerando le procedure autorizzative, con l’obiettivo virtuoso di vincere la concorrenza di città come Milano, Parigi e Singapore, in lizza per ospitare i nuovi insediamenti dell’azienda leader nel settore dei semiconduttori. Era un’occasione che Catania non poteva permettersi di perdere e con l’impegno di tutti ci siamo riusciti".