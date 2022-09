Coldiretti, il maltempo ferma la raccolta delle olive in Sicilia

Stop alla raccolta delle olive e preoccupazione per l’allagamento dei terreni trasformati in vere e proprie paludi. Lo afferma Coldiretti Sicilia che sta monitorando la situazione in tutta l’Isola dove piove da ore, seppur a macchia di leopardo, peggiorando soprattutto nelle zone interne la viabilità delle strade in aree rurali.

"Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici - sottolinea Coldiretti Sicilia - dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze di questi i cambiamenti, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Si tratta – conclude Coldiretti Sicilia – di una nuova sfida per le imprese agricole, che devono interpretare le novità segnalate dalla climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio".