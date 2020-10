L'impianto è pieno: stop alla raccolta di rifiuti ingombranti a Catania

A causa del raggiungimento dei limiti da parte della piattaforma non è più possibile conferire i rifiuti ingombranti fino a nuova comunicazione. A seguito dei problemi gestionali connessi alla saturazione dell’impianto, la temporanea interruzione riguarderà non solo il servizio di prenotazione del ritiro (dietro appuntamento contattando i numeri 800 913115 e 095 6141491), ma anche il conferimento nei due centri comunali di raccolta. La società Dusty, che attua il servizio per conto del Comune, per ora non potrà quindi procedere alla raccolta degli ingombranti e dei materassi abbandonati nel territorio. E non potendo conferire tali rifiuti, ha sospeso temporaneamente il servizio di prenotazione e sta provvedendo a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati, per annullare il ritiro a domicilio. I tempi di attesa dei prossimi ritiri saranno conseguentemente più lunghi rispetto al consueto e Dusty invita i cittadini alla massima collaborazione, chiedendo di non esporre in strada i propri ingombranti che temporaneamente non potranno essere ritirati.

