Acireale, sospeso il ritiro dei rifiuti ingrombranti

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Acireale, retto dal Danilo Pulvirenti, informa che è stato sospeso il ritiro di rifiuti ingombranti e in legno a seguito dell’avvenuta chiusura dell’impianto “FG Fg Technology”, tra i più capienti del Catanese per quanto attiene queste tipologie ed ormai saturo. Stessa condizione si è verificata nell’impianto della ditta Venerando Battiato, alla quale, in subordine, l’assessorato competente si era rivolto. “Ci troviamo di fronte sempre allo stesso problema – ha osservato l’assessore Pulvirenti - che è la carenza di impianti dovuta ad una inadeguata gestione della Regione rispetto alla tematica dei rifiuti. Non ritengo condivisile il pensiero che ipotizza il ricorso ai termovalorizzatori, quando mancano impianti semplici da gestire come quelli riservati ad ingombranti e legno. Pertanto, nostro malgrado, siamo costretti a sospendere il ritiro di questo genere rifiuti ed il conferimento all’isola ecologica temporanea sita in zona “Tupparello” dove, comunque, resta possibile conferire le altre tipologie di rifiuti, ma soltanto in presenza dell'operatore, nei giorni e negli orari stabiliti”.