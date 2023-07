Lungomare

Segnalazioni: "Perchè privatizzare la strada del porto Rossi chiudendola con un cancello?"

Sono praticamente ultimati i lavori per la costruzione di un "misterioso" cancello nei pressi del solarium di piazza Europa. A sbarre chiuse, la strada che conduce al porto Rossi sarà quindi accessibile solo dai privati autorizzati. Dal Comune nessuna delucidazione su questo progetto non annunciato che, pare, stia interessando un'area di competenza demaniale. L'assessorato ai Lavori Pubblici non ha fornito spiegazioni. Lo scorso anno erano comparsi i cartelli di "area pedonale". I pedoni potranno ancora entrare? Non c'era altro modo per valorizzare questa parte del Lungomare, da anni abbandonata al degrado?