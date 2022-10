Viabilità Acese, chiusi in ottobre per manutenzione due tratti della strada provinciale 115

Sino al 31 ottobre, per lavori di risanamento della piattaforma stradale, restano chiusi al transito due tratti della strada provinciale 115 (via Sottotenente Barbagallo), una delle arterie che collegano il territorio di Zafferana a quello di Acireale. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire i lavori di “scarifica e tappetino” dove la sede stradale della strada provinciale 115 risulta particolarmente stretta. In particolare, il transito è impedito anche ai residenti in due tratti: quello compreso tra l’incrocio con la strada provinciale 116 e la via Meri; e quello che va dall’incrocio con la strada provinciale 116 a salire sino alla via Cordovado. I mezzi di cantiere potranno circolare. La segnaletica sul posto indica il cantiere stradale ed il percorso alternativo.

Per ovviare all’inevitabile rallentamento della circolazione, con conseguente disagio, si consiglia il percorso alternativo al tratto chiuso al transito: - i veicoli provenienti da Piano D’Api in direzione S. Venerina e Acireale, devono percorrere la strada provinciale 116 (via Cefalù e via Ispica ) e la strada provinciale 101 (via Zaccanazzo e Via Loreto Balatelle). - i veicoli provenienti da Santa Venerina e Zafferana Etnea in direzione Piano D’Api devono imboccare via Torretta e poi via Cordovado.