Le strade di Catania piene di buche e pericolose: "Cosa succederà alla prossima ondata di maltempo?"

Con il passare del tempo il problema delle buche a Catania non solo non viene risolto ma si aggrava ulteriormente. L’ultimo caso in via Orsa Minore e nelle zone limitrofe, nel quartiere di San Giovanni Galermo, con il componente del comitato Romolo Murri Rosario Rinaldi che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini della zona. Famiglie preoccupate perché in via Orsa Minore il manto stradale danneggiato va da una parte all’altra della corsia "con conseguenze facilmente immaginabili per chiunque, tranne che per l’amministrazione comunale che non prende nessun tipo di provvedimento. Il presidente del comitato Romolo Murri, Vincenzo Parisi, chiede un immeditato piano di emergenza buche che vada di pari passo con l’opera preventiva anti-allagamenti", si legge nella nota. "Decine e decine di vie oggi sembrano coperte piene di toppe con enormi voragini che distruggono pneumatici e sospensioni. Cosa succederà alla prossima ondata di maltempo è assolutamente evidente a tutti, perché allora l’amministrazione comunale non risolve il problema?", si chiede il comitato Murri.