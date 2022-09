Via Principe Nicola e viale Africa sono senza illuminazione, il consigliere Cardello chiede spiegazioni

Un’ampia parte di via Principe Nicola, con annesse le strade limitrofe, è completamente al buio. Un’oscurità che riguarda gran parte del quartiere di Picanello e che genera le proteste dei residenti. “Che si tratti di guasto o di una mirata politica di risparmio dell’energia elettrica poco importa- afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello- in questo modo si mette in pericolo l’incolumità degli automobilisti e dei motociclisti senza considerare i pedoni che rischiano di subire rapine o scippi dietro ogni angolo. Qui non parliamo di un problema circoscritto, ma di una situazione estesa che colpisce anche il viale Africa. Tutto questo genera un senso di paura e di continui rischi. Lasciare nell’oscurità interi rioni senza un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine può avere conseguenze drammatiche”.