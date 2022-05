Catania tra i capoluoghi al top per la spesa in infrastrutture stradali

Sono in totale quindici i capoluoghi provincia italiani 'promossi' con la tripla AAA nella gestione delle spese per le infrastrutture stradali. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana