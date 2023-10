Strade senza illuminazione, Saverino (Pd): "Situazione intollerabile"

"In tante strade di Catania serve immediatamente una pubblica illuminazione perfettamente funzionante perché troppe arterie sono completamente avvolte dall’oscurità. Una situazione intollerabile visto che spesso le uniche luci provengono dalle abitazioni circostanti oppure dalle auto in transito”. Lo afferma la deputata all’Ars del Partito Democratico, Ersilia Saverino.

“L’ultimo caso che ci è stato segnalato dai cittadini preoccupati riguarda via Priolo Sopraelevata. Una via che collega il viale Kennedy con i quartieri di Librino, San Giorgio e l’aeroporto. Non solo, questa strada si congiunge all’Asse dei Servizi e da qui porta fino alla zona industriale. Quindi non è difficile immaginare il continuo viavai pure di mezzi pesanti e di merci. Occorre immediatamente un piano di ripristino dei tanti lampioni spenti soprattutto nei pressi di una curva altamente pericolosa poco prima dello svincolo che porta all’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena".

"Una città più sicura e vivibile - conclude - non può fare a meno di una pubblica illuminazione perfettamente funzionante: esattamente il contrario di quello che sta accadendo a Catania”.