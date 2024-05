Straniero su un autocarro come passeggero e senza documenti: rimpatriato

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno indagato un uomo di 40 anni, di nazionalità tunisina, in quanto irregolare sul territorio italiano, dando così corso alle successive attività finalizzate al rimpatrio. In particolare, gli agenti della volante del commissariato hanno notato l’uomo nel corso di un controllo di un autocarro sul quale viaggiava, in qualità di passeggero e sprovvisto di documenti di riconoscimento.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità il 40enne ha riferito di essere cittadino tunisino. È stato, pertanto, accompagnato presso gli uffici del commissariato, dove sono state compiute tutte le operazioni necessarie per confermarne l’identità ed eventuali precedenti.

In quella sede i poliziotti hanno accertato come l’uomo non avesse ottenuto alcun titolo che ne regolarizzasse la posizione, dopo l’ingresso illegale nel territorio italiano. È stato, quindi, denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Successivamente è stato condotto presso l’ufficio Immigrazione della questura di Catania, dove sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione e al rimpatrio mediante accompagnamento alla frontiera