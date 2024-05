Pusher straniero arrestato in via Capo Passero: spacciava erba e cocaina

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 20enne di origini straniere, per detenzione e spaccio di droga. I militari dell’Arma hanno scoperto che il ragazzo aveva avviato una fiorente attività di smercio di droga in prossimità di un palazzo di via Capo Passero, facendo la spola tra la strada e l’interno dell’edificio.

L’attività di monitoraggio a distanza ha permesso agli investigatori di riconoscere il 20enne documentandone il modus operandi criminale. I carabinieri, a quel punto, non avendo più alcun dubbio sull’attività illecita in corso, sono subito entrati in azione perquisendo il pusher. All’interno di una tasca dei pantaloni della tuta che indossava, i militari hanno trovato un centinaio di euro, ritenuti incasso dello spaccio. Nelle buste di plastica per alimenti che il giovane usava per stivare la droga, sono stati trovati la droga 69 involucri con dentro 13 grammi di cocaina e 32 involucri contenenti 40 grammi di marijuana.