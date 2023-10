Si ubriaca e va in escandescenza, inveendo anche contro la polizia: 45enne denunciato

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un cittadino straniero di quarantacinque anni che importunava gli avventori di un esercizio commerciale di via Catania, essendo in stato di ubriachezza molesta. Giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione, i poliziotti hanno individuato immediatamente l'uomo che camminava al centro della strada, causando l’incolonnamento di molte auto. Quando ha visto gli agenti ha tentato di fuggire invano, venendo bloccato pochi metri dopo ed opponendo una ferma resistenza. Non avendo addosso alcun documento, è stato accompagnato negli uffici del commissariato locale, dove è stato identificato, accertandone la regolare presenza in Italia. Oltre a opporre resistenza fisica, ha minacciato e insultato più volte in pubblico gli operatori di polizia, dandosi una regolata solamente una volta giunto negli uffici. Dovrà rispondere dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre gli è stata contestata la sanzione prevista per lo stato di ubriachezza molesta.