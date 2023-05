Le strategie di comunicazione Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp illustrate al Macfrut 2023

Comunicare bene per crescere meglio. Questo lo scopo del workshop “La comunicazione di successo dell’ortofrutta italiana Dop Igp” tenutosi al Macfrut 2023. Organizzato da Ismea in collaborazione con Origin Italia nell’ambito della Rete Rurale Nazionale, Durante l’iniziativa, il presidente del Consorzio Gerardo Diana ha racconto l'impegno del Consorzio sul versante della comunicazione e della promozione.

“Abbiamo puntato su campagne di promozione Tv, radio e web che avvicinano sempre di più, e meglio, il consumatore al prodotto e ricostruiscono la storia del frutto e del marchio. È stato per noi grande occasione di crescita partecipare al workshop" racconta Diana circa il gruppo di formazione organizzato da Ismea in collaborazione con Origin Italia nell'ambito della “Rete Rurale Nazionale. “Abbiamo avuto modo di confrontarci e apprendere nuove buone pratiche, proprio ora che i nostri progetti sul futuro crescono: con il Piano di sviluppo rurale per la Sicilia che ci garantisce un investimento di 250mila euro per i prossimi due anni. Con questo progetto di comunicazione alziamo l'asticella della nostra pubblicità puntando su comunicazione tradizionale e sulle nuove tecnologie audiovisive per raccontare da dove nasce e come si cura il nostro prodotto che è un mix di storia cultura e architettura”, ha detto Diana. Durante l’ultimo anno abbiamo anche diversificato la nostra strategia di comunicazione con la nostra presenza anche in fiere non di settore agroalimentare come VicenzaOro e HoMi Milano dove abbiamo fatto assaggiare la nostra arancia agli ospiti e sperimentato un gemellaggio con il Consorzio Prosecco doc per la preparazione di un cocktail, il Mimosa 2.0 che è stato moto apprezzato anche qui al MacFrut. Siamo riusciti anche ad avere visibilità su riviste e media esteri grazie alla curiosità che desta il nostro frutto coltivato ai piedi dell’Etna. Il vulcano è per tutta la filiera dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp un elemento decisivo, per via del suo influsso e della sua maestosa presenza. Nel dicembre scorso, a inizio stagione agrumicola, abbiamo scelto L’Etna come set d’eccezione per lancio della nuova stagione di commercializzazione”

"Questa giornata è servita per unire prodotti diversi ma con lo stesso denominatore: qualità e impatto sostenibile. Un grande onore essere qui oggi e un dovere continuare su questa strada diritti al futuro in cui già prevediamo iniziative con istituti alberghieri, barman internazionali, chef di prestigio e altri consorzi: tutto per approfondire e fare conoscere le grandi proprietà organolettiche e nutraceutiche dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp" - ha concluso Diana.

Al workshop hanno preso parte anche Andrea Fedrizzi del Consorzio di Tutela della Dop Mela Val di Non, Silvia Sitta del Consorzio di Tutela Patata Bologna Dop, Pietro Tarasi del Consorzio di Tutela della Patata della Sila Igp, Hannes Tauber del Consorzio Mela Alto Adige IGP. In apertura saluti del sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra e intervento introduttivo di Fabio Del Bravo di Ismea.