Stretta sui posteggiatori abusivi, multati in 15

Continua l’azione sanzionatoria nei confronti dei posteggiatori abusivi: nell’ultima settimana ne sono stati controllati e multati 15. La “contabilità” delle persone soggette alle sanzioni amministrative, peraltro, costituisce un valido strumento per lo step successivo che riguarda la denuncia penale del posteggiatore abusivo, in caso di recidiva. Gli strumenti messi in campo dal questore Della Cioppa per contrastare il fenomeno hanno registrato un crescendo che va dall’adozione dell’avviso orale per i più incalliti, al provvedimento di “allontanamento dai luoghi”, per approdare al Daspo urbano al quale si è ampiamente fatto ricorso nelle ultime settimane. E proprio questo provvedimento stato recentemente applicato ad altri tre posteggiatori abusivi: il 70enne M.B., il 21enne P.P. e S.A.C. di 40 anni, sorpresi ad “esercitare” nelle zone di viale Kennedy e di piazza Borsellino. Alla misura che vieta l’accesso ai luoghi dove il destinatario è stato sanzionato per l’esercizio abusivo dell’attività di posteggiatore, che pur riveste carattere amministrativo, in caso di infrazioni seguiranno provvedimenti giudiziari penali. Questa intensa attività di contrasto è frutto anche della collaborazione dei cittadini attraverso le segnalazioni sull’applicazione “YouPol”.

