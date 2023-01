Strisce blu a Catania, esentati i veicoli “full-electric”

Con l’arrivo del nuovo anno, come già annunciato nelle scorse settimane, sono entrate in vigore importanti novità per i residenti nel territorio comunale di Catania in merito alla sosta negli stalli delle strisce blu. A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, la sosta gratuita negli stalli è consentita ai soli veicoli e mezzi totalmente elettrici, e quindi a emissioni zero, con riferimento ai soli residenti nel comune di Catania. Sempre a partire da tale data, i veicoli e mezzi ibridi sono tenuti al pagamento della tariffa di sosta. Altra novità importante è che anche i proprietari di auto “full electric” già possessori di titolo cartaceo dovranno registrarsi sul portale AMTS al seguente link: https://www.amts.ct.it/abbonamento-permessi-sosta-online, in quanto il permesso cartaceo eventualmente già posseduto non è più valido a partire dall’1 gennaio 2023.