Riposto, tornano in funzione le strisce blu

“Razionalizzazione della sosta nel cuore del centro storico, eliminando le criticità che si verificavano in particolare nella zona di piazza del Commercio e di via Giovanni Falcone. Con la ripartenza delle strisce blu, si restituisce decoro e l’immagine di una città più organizzata”. Lo afferma il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, che stamane ha effettuato un sopralluogo nella zona del centro a ridosso della pescheria, teatro della prima fase di avvio delle strisce blu nella cittadina marinara. Il primo cittadino si è incontrato anche con i tre ausiliari del traffico che presidiano l’area. Gli stalli a pagamento sono attivi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. In questa prima fase, le strisce blu saranno attive esclusivamente in piazza del Commercio, via Dandolo, via Falcone, via Duca del Mare e via Cafiero, per circa 200 stalli. Il servizio della sosta a pagamento è gestito da una impresa privata di Santa Teresa di Riva (Messina) che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara Così come preventivato dal capitolato di appalto, il servizio delle strisce blu a Riposto, una volta a regime, prevede la realizzazione di circa 600 stalli (nel centro storico e nell’area antistante l’ex ostello); di questi, circa 300 stalli sono previsti nel borgo marinaro di Torre Archirafi, limitatamente per il periodo estivo.