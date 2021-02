Via Don Minzoni, ancora incomplete le strisce pedonali rialzate

Giuseppe Zingale, dopo il completamento delle strisce pedonali rialzate in via Galermo, chiede all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per ultimarle anche qui

Il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale, dopo il completamento delle strisce pedonali rialzate in via Galermo, chiede all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per ultimarle anche in via Don Minzoni. Attualmente non sono state apposte le strisce gialle di segnalazione, lasciando così il lavoro a metà". L’utilità dei passaggi pedonali rialzati - commenta Zingale - per garantire la sicurezza di coloro che attraversano la strada è evidente. La questione principale è che si tratta di strutture che vanno completate a regola d’arte".