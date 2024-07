Strisce pedonali sbiadite in piazza Abramo Lincoln, l'allarme del Comitato Vulcania

Il Comitato Cittadino Vulcania ha lanciato un allarme sulla sicurezza dei pedoni in piazza Abramo Lincoln, dove le strisce pedonali sono sbiadite e poco visibili su tutti e quattro i lati della piazza.

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini e di un sopralluogo effettuato dal Comitato, è stata evidenziata la pericolosità della situazione, soprattutto per i pedoni con disabilità.

"Non è garantita la sicurezza nell'attraversamento - dichiara il Comitato - e questo rappresenta un grave rischio per tutti i pedoni, in particolare per quelli più fragili. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire urgentemente per risolvere questo problema".