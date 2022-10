Striscione e scritte contro La Russa al Colosseo e alla Garbatella

Prima uno striscione di fronte al Colosseo con scritto "Benvenuto presidente La Russa, La resistenza continua", con il nome del neoeletto presidente del Senato, Ignazio La Russa, scritto sottosopra ovvero "a testa in giù", poi nella notte un atto vandalico alla sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella dove ignoti hanno imbrattato la porta con una stella a cinque punte e il nome di La Russa. Lo striscione è firmato "Cambiare rotta", organizzazione giovanile comunista, ed è stato lo stesso gruppo a rivendicarlo sui social network pubblicando una foto e spiegando in un messaggio: "Ci tenevamo a portare i nostri sentiti auguri di benvenuto al nuovo presidente del Senato. A quanto pare, La sua figura e' ben apprezzata anche dai partiti della fantomatica opposizione antifascista. Saremo ben lieti di mostrare a questo governo e a questo parlamento il significato di antifascismo militante. Ai nostri posti ci troverete, nelle strade, nelle piazze delle città". Lo striscione, esposto dal ponte degli Annibaldi di fronte al Colosseo, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri in transito che lo hanno fatto rimuovere e poi lo hanno sequestrato.